Бренд Рианны Fenty объявил о сотрудничестве с Farfetch и представил третий по счету релиз из летней коллекции Release 6-20. Купить вещи можно будет только на платформе. В релиз вошли яркие худи, рубашка, юбка, брюки, футболка и лонгслив, а также изящные черные платья. Кроме одежды выпущены пять моделей босоножек и несколько украшений.

Третий релиз летней коллекции Fenty поступит в продажу в ближайшее время и будет доступен эксклюзивно на Farfetch. Там же в скором времени обещают появление предыдущих частей Release 6-20 и обувной линейки бренда, созданной дизайнером Аминой Муадди.