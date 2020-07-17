Одежда поколения бумеров возвращается в моду.
Во многих семьях принято отвозить старые вещи на дачу, прятать на чердаке и много лет об этом не вспоминать. Сейчас добрую часть таких «бабушкиных нарядов» — только выгляженную и выстиранную — можно найти в популярных винтажных магазинах, цены в которых идут рядом с масс-маркетом, а то и выше.
Во времена дефицита в СССР, да и в 90-е, найти по-настоящему модную вещь было сложно. А импортная одежда, с трудом находившаяся через знакомых, часто была не такой качественной, как предполагалось. Так, доктор исторических наук Наталия Лебина в своей книге «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель» утверждает, что в Советском Союзе люди не задумывались о причинах импорта синтетических рубашек и шуб из искусственного меха — за границей их никто не покупал. Что не мешало советскому человеку радоваться синтетическому плащу, найденному у фарцовщиков.
Позволить себе качественные вещи мог далеко не каждый, поэтому многие женщины отшивали наряды в ателье или на дому. На Оттепель пришелся и пик выпуска журналов с выкройками, многие из которых до сих пор спрятаны в родительских домах.
Так, из кусочков, советская молодежь создавала интересные и необычные образы, на которые мы можем обратить внимание и сейчас.
Синтетические плащи
В конце 60-х годов самой модной верхней одеждой считались синтетические унисекс-плащи. Тренчи шили из ткани болоньи, в основном приглушенных цветов: от темно-синего до бежевого. Такой элемент одежды удобно было брать с собой на прогулку, потому что в сложенном виде плащи легко помещались даже в дамскую сумку.
Сегодня подобные синтетические плащи лучше выбирать в оверсайз-фасоне и с множеством резинок-утяжек.
Пиджаки с подплечниками
В 1980-е годы на Западе стал популярен стиль яппи. Как мужчины, так и женщины носили строгие брючные костюмы, формальную обувь. Вскоре бизнес-стиль перекочевал и в СССР. Однако советские женщины сочетали пиджаки с подплечниками не с брюками, а с короткими юбками, чтобы подчеркнуть фигуру. Так официальные пиджаки «с мужского плеча» постепенно стали повседневным элементом одежды.
Сегодня стоит присмотреться к пиджакам с гротескно большими плечами и свободным кроем. Такой элемент одежды можно носить не только с юбками или брюками, но и дополнив образ кроп-топом и велосипедками.
«Бананы» и джинсы клеш
В 1970-е массовое увлечение спортом и предстоящая Олимпиада послужили толчком к развитию спортивной одежды. Постепенно такие вещи модернизировались в одежду для отдыха — в том числе и штаны-бананы с яркими принтами.
Выбирая похожие брюки сейчас, лучше отдать предпочтение джинсовой ткани базовых расцветок. Бананы не должны быть слишком длинными: оптимальная длина — до щиколотки. А вот джинсы клеш, наоборот, должны закрывать ногу полностью. В моде не только обычный крой, но и брюки с разрезами на штанинах или полностью отсутствующими подкладками в области передних карманов, как у Maison Margiela.
Вязаные вещи
Если в конце прошлого века самовязаная одежда была вынужденной мерой в связи с дефицитом, то сегодня это новый тренд. В СССР иногда приходилось распускать старый свитер, чтобы связать новый. Это делалось из‑за нехватки пряжи. Сегодня топы и платья, казалось бы, сшитые из остатков ниток и кусочков тканей, — новомодный ресайклинг.
Например, британский дизайнер Rua Carlota создает одежду только из использованных материалов — так она выражает свой вклад в осознанное потребление. Обратите внимание на необычное приминение вязки: радужную панаму, купальник, сумку или детали на кроссовках.
Сумки с короткими ручками
Еще недавно маленькие сумки из кожи «под крокодила» считались окончательно вышедшими из моды и тщательно избегались. Однако сегодня популярен не только звериный материал, но и продолговатая форма сумки, которая называется «багет». Аксессуар можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними образами или формальной одеждой. Под мужской костюм выбирайте черные сумки, а в образ в стиле 90-х впишите пастельный оттенок. И, кстати, не бойтесь страз.