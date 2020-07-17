Одежда поколения бумеров возвращается в моду.

Во многих семьях принято отвозить старые вещи на дачу, прятать на чердаке и много лет об этом не вспоминать. Сейчас добрую часть таких «бабушкиных нарядов» — только выгляженную и выстиранную — можно найти в популярных винтажных магазинах, цены в которых идут рядом с масс-маркетом, а то и выше.

Во времена дефицита в СССР, да и в 90-е, найти по-настоящему модную вещь было сложно. А импортная одежда, с трудом находившаяся через знакомых, часто была не такой качественной, как предполагалось. Так, доктор исторических наук Наталия Лебина в своей книге «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель» утверждает, что в Советском Союзе люди не задумывались о причинах импорта синтетических рубашек и шуб из искусственного меха — за границей их никто не покупал. Что не мешало советскому человеку радоваться синтетическому плащу, найденному у фарцовщиков.

Позволить себе качественные вещи мог далеко не каждый, поэтому многие женщины отшивали наряды в ателье или на дому. На Оттепель пришелся и пик выпуска журналов с выкройками, многие из которых до сих пор спрятаны в родительских домах.

Так, из кусочков, советская молодежь создавала интересные и необычные образы, на которые мы можем обратить внимание и сейчас.

Синтетические плащи

1017 ALYX 9SM, 16 667 р.

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Mango, 6999 р.

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Topshop, £30

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В конце 60-х годов самой модной верхней одеждой считались синтетические унисекс-плащи. Тренчи шили из ткани болоньи, в основном приглушенных цветов: от темно-синего до бежевого. Такой элемент одежды удобно было брать с собой на прогулку, потому что в сложенном виде плащи легко помещались даже в дамскую сумку.

Сегодня подобные синтетические плащи лучше выбирать в оверсайз-фасоне и с множеством резинок-утяжек.

Пиджаки с подплечниками

Topshop, £39

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Christopher Esber, 43 601 р.

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Gestuz, 7282 р.

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В 1980-е годы на Западе стал популярен стиль яппи. Как мужчины, так и женщины носили строгие брючные костюмы, формальную обувь. Вскоре бизнес-стиль перекочевал и в СССР. Однако советские женщины сочетали пиджаки с подплечниками не с брюками, а с короткими юбками, чтобы подчеркнуть фигуру. Так официальные пиджаки «с мужского плеча» постепенно стали повседневным элементом одежды.

Сегодня стоит присмотреться к пиджакам с гротескно большими плечами и свободным кроем. Такой элемент одежды можно носить не только с юбками или брюками, но и дополнив образ кроп-топом и велосипедками.

«Бананы» и джинсы клеш

Diesel, 8722 р.

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Lichi, 3399 р.

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Mango, 2999 р.

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В 1970-е массовое увлечение спортом и предстоящая Олимпиада послужили толчком к развитию спортивной одежды. Постепенно такие вещи модернизировались в одежду для отдыха — в том числе и штаны-бананы с яркими принтами.

Выбирая похожие брюки сейчас, лучше отдать предпочтение джинсовой ткани базовых расцветок. Бананы не должны быть слишком длинными: оптимальная длина — до щиколотки. А вот джинсы клеш, наоборот, должны закрывать ногу полностью. В моде не только обычный крой, но и брюки с разрезами на штанинах или полностью отсутствующими подкладками в области передних карманов, как у Maison Margiela.

Вязаные вещи

Jil Sander, 44 046 р.

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Pull&Bear, 2999 р.

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IRO, 10 205 р.

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Если в конце прошлого века самовязаная одежда была вынужденной мерой в связи с дефицитом, то сегодня это новый тренд. В СССР иногда приходилось распускать старый свитер, чтобы связать новый. Это делалось из‑за нехватки пряжи. Сегодня топы и платья, казалось бы, сшитые из остатков ниток и кусочков тканей, — новомодный ресайклинг.

Например, британский дизайнер Rua Carlota создает одежду только из использованных материалов — так она выражает свой вклад в осознанное потребление. Обратите внимание на необычное приминение вязки: радужную панаму, купальник, сумку или детали на кроссовках.

Сумки с короткими ручками

Danse Lente, 26 250 р.

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Mango, 999 р.

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By Far, 50 000 р.

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Еще недавно маленькие сумки из кожи «под крокодила» считались окончательно вышедшими из моды и тщательно избегались. Однако сегодня популярен не только звериный материал, но и продолговатая форма сумки, которая называется «багет». Аксессуар можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними образами или формальной одеждой. Под мужской костюм выбирайте черные сумки, а в образ в стиле 90-х впишите пастельный оттенок. И, кстати, не бойтесь страз.