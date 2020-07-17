Во многих семьях принято отвозить старые вещи на дачу, прятать на чердаке и много лет об этом не вспоминать. Сейчас добрую часть таких «бабушкиных нарядов» — только выгляженную и выстиранную — можно найти в популярных винтажных магазинах, цены в которых идут рядом с масс-маркетом, а то и выше.

Во времена дефицита в СССР, да и в 90-е, найти по-настоящему модную вещь было сложно. А импортная одежда, с трудом находившаяся через знакомых, часто была не такой качественной, как предполагалось. Так, доктор исторических наук Наталия Лебина в своей книге «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель» утверждает, что в Советском Союзе люди не задумывались о причинах импорта синтетических рубашек и шуб из искусственного меха — за границей их никто не покупал. Что не мешало советскому человеку радоваться синтетическому плащу, найденному у фарцовщиков.

Позволить себе качественные вещи мог далеко не каждый, поэтому многие женщины отшивали наряды в ателье или на дому. На Оттепель пришелся и пик выпуска журналов с выкройками, многие из которых до сих пор спрятаны в родительских домах.

Так, из кусочков, советская молодежь создавала интересные и необычные образы, на которые мы можем обратить внимание и сейчас.