Танцовщица, актриса и певица Тейяна Тейлор, заворожившая всех своим спортивным телом в клипе Канье Уэста «Fade», объединилась с брендом MAC для создания коллекции фирменного макияжа. Вдохновение Тейяна черпала из гарлемских корней и конца 90-х. Так, за редким исключением, спокойные, телесные оттенки заключили в неоновые флаконы.

Всего в коллекцию вошли по четыре оттенка помады, блеска и карандаша для губ, а также перламутровая пудра Mineralize Skinfinish. Продукты появятся на сайте уже в июле.