Цены могут укусить.
Рик Оуэнс выпустил новую коллекцию предметов для дома и интерьера Maison/Objects. Подобно одежде дизайнера, все позиции сохранили узнаваемый мрачный и брутальный почерк. В коллекцию вошли эффектные приборы для сервировки с костяными ручками, изящные чаши и подносы, необычные жаровни на трех ножках, всевозможные вазы (в том числе роскошная из цельного горного хрусталя) и бронзовая пепельница.
Ложка, 2500 евро
Жаровня, 5500 евро
Ложка, 2100 евро
Жаровня, 5500 евро
Декоративные рога оленя, 2500 евро
Вилка, 2100 евро
Ваза для мелочей, 1500 евро
Нож, 1300 евро
Ваза, 1750 евро
Ваза, 1750 евро
Коллекция Rick Owens Maison/Objects уже поступила в продажу. Купить ее можно на официальном сайте бренда. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом. Цены варьируются от 710 евро за вилку с двумя небольшими зубцами до 7350 евро за вазу из цельного горного хрусталя.