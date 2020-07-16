Рик Оуэнс выпустил новую коллекцию предметов для дома и интерьера Maison/Objects. Подобно одежде дизайнера, все позиции сохранили узнаваемый мрачный и брутальный почерк. В коллекцию вошли эффектные приборы для сервировки с костяными ручками, изящные чаши и подносы, необычные жаровни на трех ножках, всевозможные вазы (в том числе роскошная из цельного горного хрусталя) и бронзовая пепельница.

Коллекция Rick Owens Maison/Objects уже поступила в продажу. Купить ее можно на официальном сайте бренда. Там же можно ознакомиться с полным ассортиментом. Цены варьируются от 710 евро за вилку с двумя небольшими зубцами до 7350 евро за вазу из цельного горного хрусталя.