Gramicci и Neighborhood вновь объединили усилия для создания совместной капсульной коллекции. В этот раз ключевым мотивом релиза выбрали насыщенный темно-фиолетовый тай-дай-окрас. Он присутствует на большей части вещей: футболке, вельветовой рубашке с коротким рукавом, шортах на ремешке, шестипанельной кепке и носках. Для тех, кто предпочитает более сдержанные цветовые решения, часть вещей из коллекции также доступна в альтернативных сером и черном.