Американский бренд продолжает переосмыслять свои классические (и не только) модели. В очередной релиз, вдохновленный пейзажами пустынь и внеземной жизнью, вошли три узнаваемых силуэта. Высокая и низкая версии кед Chuck 70, а также модель Run Star Hike, из‑за которой у бренда и Джонатана Андерсона недавно возникло недопонимание. Последние до России, к слову, не доехали.

Верх кед украшен насыщенным принтом с обилием деталей и всевозможных отсылок к американской поп-культуре. Здесь и инопланетяне, и летающие тарелки, и ковбои, и кактусы, и пустынные мотивы.