Очередным союзником немецкого спортивного бренда стала Girls Are Awesome. Медиаплатформа и бренд в одном лице была основана двумя отцами из Копенгагена в 2016 году. Тогда главной целью проекта было создать нечто особенное и интересное для своих дочерей, сейчас — обратить внимание общественности на заслуги и достижения женщин в сферах искусства, спорта и музыки.

В совместный релиз сторон вошли две интерпретации модели Superstar, празднующей в этом году 60-летний юбилей. Первая пара получила массивную подошву, радужную переливающуюся вставку на пятке и верх из светло-серой замши. Вторые кроссовки, более приближенные к традиционным Superstar, получили белую расцветку с фиолетовыми полосками по боками и неоновым оранжевым задником.