Жидкий сухой шампунь R+Co Spiritualized

Запутанной формулировки «жидкий сухой» пугаться не стоит. Этот шампунь не требует смывания и, в отличие от аналогов, имеет не пудровую текстуру. А значит, и привычную сухость после использования можно не ожидать.