Средства, которые помогут чуть реже нагревать кастрюли и доставать ковшики.

Салфетки для снятия макияжа Bioré

Кроме очищающего состава салфетки пропитаны увлажняющим средством — так кожа будет повреждаться меньше.
899 р.

Салфетки для интимной гигиены Lactacyd

Биоразлагаемые гипоаллергенные салфетки, которые дополнительно восстанавливают микрофлору.
166 р.

Пудровый дезодорант Lush Dirty

Пудра с освежающим эффектом впитывает влагу и оставляет на теле легендарный аромат бренда.
790 р.

Влажные салфетки Rexona

Экстренный вариант, который заменяет собой и душ, и дезодорант.
125 р.

Салфетки для лица Filabé

Одна салфетка работает как средство для умывания, легкий пилинг и увлажняющая сыворотка.
3800 р. за упаковку на 4 недели

Сухой шампунь Klorane

Спрей, оттягивающий мытье головы. В классическом варианте имеет белый оттенок (который пропадает на волосах), но также существует в коричневой вариации для брюнеток.
780 р.

Большие влажные салфетки Showa Siko

Салфетки больше напоминают уже пропитанные освежающим составом полотенца.
224 р.

Влажная туалетная бумага Zewa

Вариация туалетной бумаги, которая не будет лишней и после периода отключения горячей воды.
120 р.

Жидкий сухой шампунь R+Co Spiritualized

Запутанной формулировки «жидкий сухой» пугаться не стоит. Этот шампунь не требует смывания и, в отличие от аналогов, имеет не пудровую текстуру. А значит, и привычную сухость после использования можно не ожидать.
2340 р.
Подробности по теме
Одной левой: косметика для уставших и ленивых
Одной левой: косметика для уставших и ленивых