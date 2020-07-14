Средства, которые помогут чуть реже нагревать кастрюли и доставать ковшики.
Салфетки для снятия макияжа Bioré
Кроме очищающего состава салфетки пропитаны увлажняющим средством — так кожа будет повреждаться меньше.899 р.
Салфетки для интимной гигиены Lactacyd
Биоразлагаемые гипоаллергенные салфетки, которые дополнительно восстанавливают микрофлору.166 р.
Пудровый дезодорант Lush Dirty
Пудра с освежающим эффектом впитывает влагу и оставляет на теле легендарный аромат бренда.790 р.
Влажные салфетки Rexona
Экстренный вариант, который заменяет собой и душ, и дезодорант.125 р.
Салфетки для лица Filabé
Одна салфетка работает как средство для умывания, легкий пилинг и увлажняющая сыворотка.3800 р. за упаковку на 4 недели
Сухой шампунь Klorane
Спрей, оттягивающий мытье головы. В классическом варианте имеет белый оттенок (который пропадает на волосах), но также существует в коричневой вариации для брюнеток.780 р.
Большие влажные салфетки Showa Siko
Салфетки больше напоминают уже пропитанные освежающим составом полотенца.224 р.
Влажная туалетная бумага Zewa
Вариация туалетной бумаги, которая не будет лишней и после периода отключения горячей воды.120 р.
Жидкий сухой шампунь R+Co Spiritualized
Запутанной формулировки «жидкий сухой» пугаться не стоит. Этот шампунь не требует смывания и, в отличие от аналогов, имеет не пудровую текстуру. А значит, и привычную сухость после использования можно не ожидать.2340 р.
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