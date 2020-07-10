Итальянский модный дом выпускает коллаборационные с Onitsuka Tiger кроссовки. В совместный релиз вошли четыре интерпретации классической модели японского бренда Mexico 66.

Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли полностью сохранил узнаваемый силуэт. Ключевые изменения коснулись верха, который теперь выполнен из премиальной итальянской кожи, и боковой панели, где теперь расположился огромный брендинг модного дома. Переосмысленные кроссовки Onitsuka Tiger доступны в четырех цветовых решениях: в неоновых оранжевом, розовом и желтом, а также в традиционном белом.