Японская классика на итальянский лад.
Итальянский модный дом выпускает коллаборационные с Onitsuka Tiger кроссовки. В совместный релиз вошли четыре интерпретации классической модели японского бренда Mexico 66.
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли полностью сохранил узнаваемый силуэт. Ключевые изменения коснулись верха, который теперь выполнен из премиальной итальянской кожи, и боковой панели, где теперь расположился огромный брендинг модного дома. Переосмысленные кроссовки Onitsuka Tiger доступны в четырех цветовых решениях: в неоновых оранжевом, розовом и желтом, а также в традиционном белом.
Релиз кроссовок Valentino и Onitsuka Tiger запланирован на 17 июля. Цена за пару в любой расцветке составит 540 долларов. Купить коллаборационную модель можно будет на официальном сайте модного дома.