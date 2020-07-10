Жара не помеха.

Спустя год после анонса Sony все-таки выпустила портативный кондиционер Reon Pocket. Новый гаджет японского бренда предназначен для носки под одеждой и охлаждения (или нагревания) тела.

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Устройство работает в паре со специальной футболкой, на спине которой вышит небольшой карман для кондиционера. А управлять температурой можно с помощью приложения для смартфонов на iOS или Android. Посмотреть, как работает кондиционер, можно в видео ниже.