Жара не помеха.
Спустя год после анонса Sony все-таки выпустила портативный кондиционер Reon Pocket. Новый гаджет японского бренда предназначен для носки под одеждой и охлаждения (или нагревания) тела.
Устройство работает в паре со специальной футболкой, на спине которой вышит небольшой карман для кондиционера. А управлять температурой можно с помощью приложения для смартфонов на iOS или Android. Посмотреть, как работает кондиционер, можно в видео ниже.
Портативный кондиционер Reon Pocket уже поступил в продажу. Пока его можно купить только на японском сайте Sony. Цена вопроса — 120 долларов. Еще 20 долларов нужно будет заплатить за футболку, доступную в двух расцветках: белой и бежевой.