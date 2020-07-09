Из‑за пандемии COVID-19 серьезно пострадали многие магазины и бренды по всему миру. Кто‑то закрывает свои локации и пытается сконцентрироваться на онлайне. А кто‑то сдается и подает на банкротство. Среди последних, например, уже оказались люксовые ретейлеры Neiman Marcus и 10 Corso Como. А еще такие бренды, как True Religion, J.Crew, John Varvatos, Aldo и G-Star RAW.

На днях к этой компании присоединился и Brooks Brothers. Один из старейших американских брендов мужской одежды, основанный в 1818 году, уже долгое время находился в статусе культового. Костюмы Brooks Brothers были одним из символов американского делового стиля, их носили знаменитости первой величины, в том числе десятки президентов США.

Еще до объявления пандемии бренд пребывал в непростом финансовом положении. Всеобщий карантин лишь усугубил положение. Сейчас Brooks Brothers подал заявку о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 закона о банкротстве США. Таким образом бренд пытается выиграть время, чтобы найти новых владельцев и продолжить существование. По данным американских СМИ, Brooks Brothers уже нашел потенциальных покупателей.