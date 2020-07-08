Каждая модель доступна в темно-синем и черном цветовых решениях. Также обе получили верх из денима с нарочитыми потертостями (у высоких кед он дополнен замшевыми деталями) и фирменные вулканизированные подошвы. Для тех, кому принципиален вопрос узнаваемости, на пятках SK8-Hi Pro вышит брендинг Supreme.

Supreme и Vans выпускают очередную совместную коллекцию. В новый релиз вошли интерпретированные версии силуэтов SK8-Hi Pro and Slip-On Pro.

Совместная капсула Supreme и Vans поступит в продажу уже завтра. Купить кеды можно будет на официальном сайте нью-йоркского бренда.

Напомним, это не первое сотрудничество сторон. Прошлой осенью они, например, выпустили релиз Fuck the World с кедами SK8-Hi.