Nike и Дмитровский завод РТИ запустили программу по сбору и утилизации старой обуви в Москве. В рамках международной инициативы Reuse-a-Shoe спортивный бренд призывает минимизировать отходы.

Первый специальный пункт, куда можно будет принести ненужные кроссовки, откроется 8 июля в культурно-спортивном центре Nike Box MSK в парке Горького. Принятая обувь будет доставляться на переработку на Дмитровский завод РТИ и измельчаться в резиновую крошку. Крошку, в свою очередь, можно будет вновь использовать в различных целях — например, делать из нее покрытие для детских спортивных площадок.