Экологичная программа спортивного бренда и Дмитровского завода РТИ по переработке обуви.
Nike и Дмитровский завод РТИ запустили программу по сбору и утилизации старой обуви в Москве. В рамках международной инициативы Reuse-a-Shoe спортивный бренд призывает минимизировать отходы.
Первый специальный пункт, куда можно будет принести ненужные кроссовки, откроется 8 июля в культурно-спортивном центре Nike Box MSK в парке Горького. Принятая обувь будет доставляться на переработку на Дмитровский завод РТИ и измельчаться в резиновую крошку. Крошку, в свою очередь, можно будет вновь использовать в различных целях — например, делать из нее покрытие для детских спортивных площадок.
Инициатива Reuse-a-Shoe началась в 1993 году, когда сотрудник Nike Стив Поттер начал измельчать старые кроссовки Nike и превращать их в материалы многократного использования. Его опыт и идея переросли в полноценную программу, которая сегодня позволяет потребителям без труда утилизировать свою обувь. С момента запуска Reuse-a-Shoe спортивный бренд переработал более 32 млн пар обуви.