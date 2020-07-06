Немецкий бренд и журнал в одном лице представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Источником вдохновения для 032c стала влиятельная западноберлинская постпанк-группа Die Tödliche Doris, существовавшая с 1980 по 1987 год.

Для максимального погружения во время создания коллекции креативный директор бренда Мария Кох тесно сотрудничала непосредственно с сооснователем группы Вольфгангом Мюллером. В новый релиз вошли футболки, лонгсливы и толстовки с принтами, отсылающими к текстам, обложкам, постерам и философии Die Tödliche Doris.