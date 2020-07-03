Локальная кооперация.
Российский бренд «Кружок» и московский Музей космонавтики выпустили совместную коллекцию, созданную студентками Школы дизайна НИУ ВШЭ Монаховой Серафимой и Погонялиной Полиной.
В релиз, посвященный символам отечественной космонавтики Юрию Гагарину и Сергею Королеву, вошли повседневные вещи расслабленного кроя: куртки, пальто, жилеты, толстовки, свитеры, рубашки и футболки. Также в коллекции представлены махровая панама и прямоугольные сумки, созданные совместно с другим российским брендом — Arny Praht.
Коллекция «Кружка» и московского Музея космонавтики, созданная студентками ВШЭ, уже поступила в продажу. Купить одежду и аксессуары можно на сайте российского бренда. Цены варьируются от 2000 рублей за футболку до 12 000 рублей за куртку из гобелена.