В релиз, посвященный символам отечественной космонавтики Юрию Гагарину и Сергею Королеву , вошли повседневные вещи расслабленного кроя: куртки, пальто, жилеты, толстовки, свитеры, рубашки и футболки. Также в коллекции представлены махровая панама и прямоугольные сумки, созданные совместно с другим российским брендом — Arny Praht.

Коллекция «Кружка» и московского Музея космонавтики, созданная студентками ВШЭ, уже поступила в продажу. Купить одежду и аксессуары можно на сайте российского бренда. Цены варьируются от 2000 рублей за футболку до 12 000 рублей за куртку из гобелена.