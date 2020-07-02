Славящийся своими аксессуарами и обувью Bottega Veneta выпустил мини-релиз с брелоками в виде фруктов и овощей. О том, что люксовый бренд имеет отношение к этим непривычно ярким аксессуарам, говорит лишь одна деталь — фирменный метод плетения (такой же используется при создании сумок, кед и других изделий из кожи марки). Это заметно на каждой из трех моделей — в виде кукурузы, красного перца и ананаса. Все брелоки выполнены из премиальной кожи, установлены на кожаную шнуровку и дополнены золотыми кольцами.