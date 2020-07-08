Десяток мест с главными украшениями сезона.

Тренд на «детские» аксессуары во взрослых образах — будь то гипертрофированные заколки для волос или «браслеты дружбы» — зародился несколько лет назад и до сих пор не утихает. Этим летом кольца и бусы из бисера плетут все — от моделей и актрис до предприимчивых школьников. Да и носят их как инстадивы, так и деловые женщины, сочетая наивный стиль со строгими брючными костюмами. И если вы еще не успели обзавестись ниткой радужных бус, стоит поторопиться — подобные украшения резво стремятся в мейнстрим.

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10 марок бисерных украшений

@shau._.fau

Цены: от 300 до 3500 рублей. Цена зависит от состава украшения, сложности плетения и формы Где купить: написать в директ. Доставка по Москве — курьер или личная встреча, по стране — «Почта России» Что брать: можно выбрать украшение из ассортимента, попросить повторить проданное или разработать идею самому. Индивидуальные заказы и повторы делаются в среднем 3–6 дней

Maniovich AM

Цены: от 900 рублей за бисерное кольцо до 5500 рублей за колье с бирюзой и жемчугом Где купить: украшения можно найти в «ГУМ Секции», салоне «Белый сад» и магазине Wonder Wander или заказать через инстаграм. Курьерская доставка по Москве стоит 300 рублей, для остальных городов и стран используется «Почта России» или СДЭК — на усмотрение покупателя Что брать: выбрать украшения из ассортимента. Есть и услуга индивидуального заказа со сроками до недели, в зависимости от наличия материалов

Busiki.bijou

Цены: от 2500 до 5000 рублей, цена зависит от наполнения и сложности выполнения изделия Где купить: написать в директ. Возможен самовывоз или курьер. Доставка оплачивается покупателем отдельно либо идет за счет марки при покупке свыше определенной суммы Что брать: все украшения делаются под заказ, в основном по идее создательницы, но можно указать любимые цвета. Сроки: от пары дней до недели

Po Féne

Цены: от 1500 до 3500 рублей, цена зависит от материала — украшения с фигурками и крупными бусинами выйдут дороже Где купить: написать в директ. Возможен самовывоз или курьер за счет покупателя, заказы по России отправляются по почте Что брать: все украшения делаются под клиента и в единственном экземпляре, за исключением ну очень редких случаев. Срок изготовления — пара дней

Beaded Breakfast

Цены: от 1290 рублей за кольцо до 8990 рублей за колье Где купить: через сайт материнского бренда Mirstores Что брать: выбрать из нескольких вариаций украшений на сайте, некоторые из них доступны по предзаказу

@rumi.msc

Цены: от 1200 до 55 000 рублей. Стоимость складывается из материалов: кроме пластика, акрила и полимерной глины используются сапфиры и рубины Где купить: в магазинах Parisienne и скоро в 72 Concept Store. То, что представлено в инстаграме, можно заказать только написав в директ через курьерскую доставку Что брать: можно выбрать из готовых украшений. Индивидуальный заказ тоже возможен — его стоимость начинается с 5000 рублей вне зависимости от изделия. Срок изготовления в среднем до 7 дней

@brungildada

Цены: 350 рублей за браслеты, 400 рублей — чокеры, 500 рублей — длинные колье; за жемчуг придется доплатить 200 рублей Где купить: все украшения представлены в @wefounditems Что брать: можно выбрать украшение из тех, что есть или были в наличии, или разработать индивидуально

@anngel.store

Цены: от 500 рублей за колечко до 3500 рублей за ожерелье с подвесками из серебра по мотивам эскизов татуировок создательницы. Цена зависит от сложности изготовления и редкости деталей Где купить: доставка по Москве — 100 рублей, возможна доставка по России и другим странам «Почтой России» Что брать: украшения из ассортимента представлены в единственном экземпляре, но в основном изделия разрабатываются индивидуально — можно выбрать слово из бусин, материалы, цвета и дополнительные элементы. Сроки изготовления варьируются от дня до недели

«ю.формат»

Цены: от 500 рублей за браслеты из бисера до 1100 рублей за ожерелья с камнями Где купить: доставка по Москве — 350 рублей, на заказы от 2000 рублей — бесплатно. Есть возможность самовывоза. Доставка по России и другим странам осуществляется транспортными компаниями Что брать: все украшения, которые представлены в профиле, есть в наличии. Возможен индивидуальный заказ. Если все материалы есть, то срок такого заказа — день в день

@biserknik