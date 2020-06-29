Ольфакторный архив моментов Maison Margiela Replica пополнил новый аромат. В разгар пандемии бренд решил сосредоточиться на главном запросе аудитории — запахе чистоты. Композиция Bubble Bath собрана из запаха мыльных пузырей, бергамота, розы, лаванды, мускуса и пачули.

Аромат уже можно найти в магазинах — дистрибьюторах бренда: например, «Рив гош». Цена за флакон в 100 мл в среднем составляет 9360 рублей.