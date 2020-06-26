Uniqlo продолжает расширять линейку футболок UT. Вслед за релизами, посвященными «Покемону» и «Евангелиону», японский масс-маркет-бренд обратился за вдохновением к классике научно-фантастического кинематографа.

В капсулу с очевидным названием Sci-Fi Movie Collection вошли футболки с принтами, отсылающими к таким картинам, как «Чужой», «2001 год: Космическая одиссея», «Матрица» и «Бегущий по лезвию 2049».