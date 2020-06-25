Нью-йоркский бренд выпускает летнюю коллекцию солнцезащитных очков. В релиз вошли три модели — Miller, Stretch и Royce. Все они ручной работы и сделаны в Италии.

Miller, с овальными линзами и декоративными камнями, получила металлическую оправу. Она доступна в трех расцветках — черной, серебристой и золотистой. Вдохновленная нулевыми модель Stretch отличается прямоугольными линзами и представлена в четырех вариациях: золотой, фиолетовой, черной и с прозрачной оправой. И, наконец, Royce с массивным дизайном и металлической вставкой на дужках — в зеленой, красной, черной, зебровой и черепаховой расцветках.