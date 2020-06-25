Американский стритвир-бренд выпускает коллаборацию с легендой бокса Майком Тайсоном . В совместный релиз вошли футболки, худи и шорты. В капсуле представлено три дизайна принтов. Два из них выполнены в нарочито аляповатом стиле, отсылающим к эстетике мерча конца девяностых — начала нулевых. Третий представляет собой фотографию Майка Тайсона в перчатках и футболке Chinatown Market.

Вместе с релизом стороны подготовили псевдодокументальный пятисерийный сериал, по сюжету которого Тайсон приходит в офис Chinatown Market и работает с командой бренда. Новый эпизод будет выходить каждый день начиная с 27 июня.

Сама же коллекция поступит в продажу в два этапа. Первый запланирован на 3 июля. О втором этапе бренд оповестит подписчиков в ближайшее время (советуем следить за обновлениями в инстаграм-аккаунте). Купить вещи можно будет на официальном сайте Chinatown Market. Диапазон цен — от 40 долларов до 90 долларов. Часть выручки от продаж бренд направит в фонд Mike Tyson Cares Foundation, который работает с детьми из неблагополучных семей.