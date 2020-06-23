Российский бренд «Кружок» выпустил коллекцию для проекта «Академия футбола» . В релиз вошли джерси разных цветов и дизайнов. Вместо символики настоящих команд все футболки украшены брендингом «Кружка». Такие джерси особенно хороши, если от футбола (тем более российского) вы далеки, но эстетика игровой формы вам по душе.

Помимо джерси, в релиз также вошли разноцветные свитшоты и панамы с принтами. Благодаря узорам вещи из коллекции можно легко сочетать между собой.

Новый релиз «Кружка» уже поступил в продажу. Купить вещи можно на сайте российского бренда. Джерси обойдутся в 4000 рублей, свитшоты — 7000 рублей, панамы — 2300 рублей.