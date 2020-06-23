Московский бренд «Культраб» выпустил новый релиз «Урожать». В него вошли четыре позиции для дома и дачи. Белые тапочки с разноцветной вышивкой «жо» и «па», яркий плед из искусственной шерсти с принтами улыбки, кружка с рисунком и подписью «Fuck It», а также горшок с изображением картошки.

Вместе с «Культрабом» над релизом работали художники Bela Papera, Spaceheadtr и давний соратник московской марки 9cyka. Часть прибыли от продаж релиза будет в равных частях распределена между художниками.