Сингапурский бренд Recherché выпустил «первый в мире крем-санитайзер». Внутри средства нет спирта, а роль антивирусного и антибактериального компонента выполняют серебряные частицы. По словам бренда, эффективность такого состава простив вирусов доказана независимой лабораторией.

Благодаря отсутствию спирта крем безопасен для раздраженной кожи или кожи младенцев. Помимо этого, производитель утверждает, что антивирусные свойства крема продолжают работать даже после контакта с водой.

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Заказать крем можно на официальном сайте бренда за 28,8 сингапуских долларов ($20).