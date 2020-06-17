Японский бренд GU выпустил капсульную коллекцию, посвященную «Евангелиону». В релиз вошли футболки, рубашки для боулинга, а также самое интересное — оверсайз-худи с короткими рукавами. Все вещи украшены символичными принтами с отсылками к культовому аниме.

Коллекция уже поступила в продажу. Купить ее можно на официальном сайте японского бренда. Цены на позиции варьируются от 12 долларов до 23 долларов.

Напомним, в этом году уже выходили релизы с отсылками к «Евангелиону» — у Uniqlo, Q-pot. и Casio G-Shock.