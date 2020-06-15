Отличная возможность поближе познакомиться с модной стороной Грузии, если ваши познания ограничиваются Демной Гвасалией.

Грузинский концепт-стор IERI запустил собственный блог. Небольшое медиа, как его позиционируют создатели, функционирует непосредственно на сайте магазина в специальном разделе IERI Moodboard. Основная цель блога — знакомить покупателей с грузинской модой и культурой.

Сейчас в IERI Moodboard опубликовано девять постов. Среди них, например, есть интервью с дизайнерами Лией Гоглидзе (Liya) и Георгием Кебурией (George Keburia). Представители магазина обещают, что в ближайшее время страницы блога будут пополняться редакторскими материалами и съемками.