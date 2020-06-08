Российский дизайнер Виктория Андреянова создала коллекцию одежды для сотрудников «Макдоналдса». Релиз приурочен к 30-летию присутствия сети на российском рынке.

В коллекции представлены 24 комплекта формы. Для менеджеров дизайнер придумала монохромные рубашки с галстуками, а для работников кухни и зала — яркие платья с поясом, свитшоты и асимметричные фартуки с вышивкой. Дополнять образы будут аксессуары: заколки в виде золотой буквы М, бейсболки, банданы и платки.

Все вещи выполнены в лаконичных базовых цветах, а вот принты, несмотря на кажущуюся простоту, дизайнер выбрала тематические. При ближайшем рассмотрении нейтральный горошек или абстрактный узор превращаются в бургер, кунжут или картофель фри.

Посмотреть на коллекцию можно в специальной съемке, в которой снялись реальные сотрудники «Макдоналдса».