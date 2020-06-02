Японский бренд, славящийся своим необычным подходом к материалам и конструкциям, выпустил совместную коллекцию c Dickies. В релиз вошли интерпретации классических рабочих брюк и шорт.

Среди всех позиций одна выделяется особенно сильно. Асимметричные брюки, скроенные из разных штанин — узкой и широкой. На правой стороне у пояса расположены две застежки, с помощью которых образу можно будет придать более подтянутый вид.

Коллекция Dickies и Facetasm уже поступила в продажу. Правда, приобрести брюки и шорты онлайн не получится — релиз эксклюзивно представлен в торговом центре Omotesando Hills в Токио. Цены на позиции варьируются от 167 долларов до 214 долларов.