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В Великобритании разыскивают мужчину, похищавшего пустышки у младенцев

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:17

В Великобритании разыскивают мужчину, который похищал пустышки у младенцев в период с 10 февраля по 7 августа 2023 года. Об этом сообщил Sky News.

Преступления происходили в графстве Эссекс в районе города Харлоу. В одном из случаев мужчина напал на ребенка. Полиция призвала местных жителей проявлять бдительность и сообщить любую информацию о разыскиваемом.

Злоумышленник попал на запись камер наблюдения. Согласно им, он — молодой мужчина 20-30 лет с европейской внешностью и субтильным телосложением. У него светло-карие глаза и желтоватые зубы.

«Это серия необычных инцидентов и как родитель я понимаю степень беспокойства, которую они вызывают. Однако хочу заверить жителей Харлоу, что наши детективы намерены расследовать эти случаи», — заявил полицейский Пол Остин.

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Пол Остин
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