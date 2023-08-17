В Великобритании разыскивают мужчину, похищавшего пустышки у младенцев

В Великобритании разыскивают мужчину, который похищал пустышки у младенцев в период с 10 февраля по 7 августа 2023 года. Об этом сообщил Sky News.
Преступления происходили в графстве Эссекс в районе города Харлоу. В одном из случаев мужчина напал на ребенка. Полиция призвала местных жителей проявлять бдительность и сообщить любую информацию о разыскиваемом.
Злоумышленник попал на запись камер наблюдения. Согласно им, он — молодой мужчина 20-30 лет с европейской внешностью и субтильным телосложением. У него светло-карие глаза и желтоватые зубы.
«Это серия необычных инцидентов и как родитель я понимаю степень беспокойства, которую они вызывают. Однако хочу заверить жителей Харлоу, что наши детективы намерены расследовать эти случаи», — заявил полицейский Пол Остин.