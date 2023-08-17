Журнал PC Gamer впервые за 16 лет поставил игре 97 баллов, а именно стратегии Baldur’s Gate 3

Журнал PC Gamer опубликовал рецензию на ролевую игру Baldur’s Gate 3, основанную на настолке Dungeons & Dragons. Автор статьи Фрейзер Браун поставил стратегии 97 баллов из 100 — это самая высокая оценка игры для журнала за последние 16 лет.
Главред PC Gamer Фил Сэвидж рассказывает, что Браун принял решение поставить такой высокий балл не самостоятельно: перед этим он посоветовался с Сэвиджем.
В своей рецензии Фрейзер Браун пишет, что провел за игрой 160 часов и это «величайшая ролевая игра», которую он когда‑либо тестировал. «Если бы мне не надо было писать этот обзор, я бы создал новый персонаж и играл еще 100 часов», — признается он.
Не считая Baldur’s Gate 3, за всю историю PC Gamer американское подразделение журнала выставило рейтинг 97 и выше всего пяти играм:
• Sid Meier’s Alpha Centauri (1999) — 98
• Half-Life 2 (2004) — 98
• Crysis (2007) — 98
• Sid Meier’s Civilization II (1996) — 97
• Half-Life (1998) — 97
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года. Пока она доступна только для Windows, а 6 сентября запланирован релиз для PlayStation 5 и macOS. Версия игры для Xbox Series X/S находится в разработке.
Действие стратегии происходит в вымышленной вселенной Forgotten Realms — самом известном мире Dungeons & Dragons, созданном канадским разработчиком игр Эдом Гринвудом. «Афиша Daily» ранее публиковала подборку самых безумных ситуаций в Baldur’s Gate 3.