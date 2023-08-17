Журнал PC Gamer впервые за 16 лет поставил игре 97 баллов, а именно стратегии Baldur’s Gate 3

«Вчера Фрейзер позвал меня на экстренную встречу. Речь шла о его обзоре Baldur’s Gate 3. Он сказал: „Я подумываю поставить ей 97“. Мы обсудили это, он объяснил свои рассуждения, и я напомнил ему, что эта оценка будет историческим моментом для PC Gamer. После нашего разговора я убедился [в правильности решения]».

Фил Сэвидж