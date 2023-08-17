В Испании появились фейковые таблички о запрете купания для отпугивания туристов

Возле популярных среди туристов пляжей испанского острова Майорки стали появляться фейковые знаки на английском языке, предупреждающие об опасности купания. Фотографии с ними в твиттере опубликовало объединение активистов Caterva, выступающее против капитализма.
Некоторые таблички призывают туристов «остерегаться опасных медуз», другие — падающих камней. На некоторых знаках сообщается, что пляж закрыт или путь до него не безопасен.
Еще один знак, необходимый для отпугивания туристов, предупреждает, что прогулка до пляжа займет практически три часа. Хотя на самом деле он находится в ста метрах.
Чтобы понять, что пляж абсолютно безопасен и там можно купаться, необходимо знать каталанский язык. Именно на нем активисты предупреждают местных, что все предупреждения об опасности — подделка.
Caterva разместило эти таблички, чтобы остановить «узурпацию бухт». По мнению активистов, из‑за капитализма туризм стал экономической деятельностью, и правительство Балеарских островов хочет извлечь максимальную выгоду из пляжей, не задумываясь о благополучии местных жителей.