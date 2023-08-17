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В Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград»

Максим Саблин
Сегодня в 16:14

Власти Казахстана заблокировали в стране сайт телеканала «Царьград» из‑за пропаганды экстремизма. Об этом говорится на сайте министерства информации и общественного развития республики, если проверить адрес проекта Константина Малофеева.

Из таблицы следует, что телеканал получил несколько предупреждений между 18 января 2021 года и 31 мая 2023 года. У регуляторов возникли претензии к материалам под заголовками «Казачьи лампасы раздора: в Казахстане хотят поставить русских на колени?», «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы» и «Гнавший русских из Казахстана мамбет извинился на камеру».

Первым на бан обратил внимание телеграм-канал «IT-бауырсақи». Его автор заметил, что публикации попали реестр запрещенных сайтов с «Https» в адресе. «При блокировке таким способом на многих провайдерах становится недоступным сразу весь сайт», — пояснил он.

В «Царьграде» обвинение в пропаганде экстремизма назвали абсурдным. «Вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была осуществлена ещё в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту „новость“. К чему бы это?», — задается вопросом автор поста на сайте.

«Любопытный факт: в республике под „пропагандой экстремизма“, видимо, подразумевается регулярное освещение беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых „языковых патрулей“. Но Царьград никогда не боялся трудностей и всегда отстаивал правду. Так будет и впредь», — заканчивается пост.

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Константин Малофеев
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