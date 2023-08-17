В Казахстане заблокировали сайт телеканала «Царьград»

В «Царьграде» обвинение в пропаганде экстремизма назвали абсурдным. «Вот тут кроется важный нюанс. Судя по ссылкам, блокировка была осуществлена ещё в мае, но именно сейчас русофобские каналы начали раскачивать эту „новость“. К чему бы это?», — задается вопросом автор поста на сайте.