Посмотрите на первые фото российского смартфона «Р-ФОНа»

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в своем телеграм-канале поделился фотографиями и техническими характеристиками российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой Rosa Mobile, созданной на базе Linux.
Телефон получил дисплей диагональю 6,7 дюйма, процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти и аккумулятор на 5000 миллиампер-час. Камера — тройная, на 50 мегапикселей.
В слот для SIM-карт поместится две «симки», разблокировать телефон можно будет по отпечатку пальца (сканер скрытый, где он находится, сложно сказать по фото). Заряжаться «Р-ФОН» будет от USB Type-C.
По словам Зыкова, первыми доступ к оперативной системе Rosa Mobile получат получат госзаказчики и корпоративный сектор — это произойдет в 2023 году. На потребительский рынок выпуск ОС запланирован на следующий год.
Телефон разработал Научно-технический центр информационных технологий «РОСА». По данным РБК, он будет стоить до 40 тыс. рублей.
В 2021 году в России выпустили отечественный смартфон Aquarius NS M11, который работает на российской операционной системе «Аврора». Пока он доступен только корпоративным клиентам.