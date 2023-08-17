Концерты, дегустации и лекции: в Петербурге пройдет фестиваль Казанской улицы

В этих заведениях планируется мастер-класс по мегрельским тостам, лекция «Дореволюционная кооперация: как петербуржцы обеспечивали профессиональные объединения и взаимопомощь» от Артема Пигарева, дегустация пива, выступление официантов и другие активности. Узнать подробнее о программе можно в телеграм-канале «Телега жизни».