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Концерты, дегустации и лекции: в Петербурге пройдет фестиваль Казанской улицы

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

19 и 20 августа в Петербурге пройдет фестиваль Казанской улицы, объединяющий кафе, рестораны, бистро и бары от Невского проспекта до Фонарного переулка. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Цель фестиваля — представить новый дневной городской маршрут для прогулок и поддержать формирование дружного сообщества жителей и арендаторов улицы.

В течение двух дней резиденты фестиваля предложат гостям подарки и представят особенную программу: концерты, дегустации, лекции. Среди участников — «Мамалыга», коворкинг Kazanskaya page, бистро-бар Mio, ресторан «Рибай», кафе Manneken Pis, кафе Gills, кабак «Вчера и навсегда», кафе Zoom, пекарня «Парадная», кафе Coffee 22, Why. China и Cookshop. Crepes & Galettes, ресторан Juno.

В этих заведениях планируется мастер-класс по мегрельским тостам, лекция «Дореволюционная кооперация: как петербуржцы обеспечивали профессиональные объединения и взаимопомощь» от Артема Пигарева, дегустация пива, выступление официантов и другие активности. Узнать подробнее о программе можно в телеграм-канале «Телега жизни».

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