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В Москве открылось МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Движение запустили Путин и Собянин

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

В Москве и Подмосковье запустилась линия МЦД-3, пересадку с которой можно сделать на метро, МЦК и пригородные направления. Движение поездов запустили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин, сообщает РБК.

Предполагается, что МЦД-3 разгрузит салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро. Третий диаметр Зеленоград — Раменское длиной 85 километров соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги.

На нем находится 38 станций, на 14 из которых можно пересесть на метро, МЦК и пригородные направления. По официальным данным, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5–6 минут. Предполагается, что МЦД-3 до 50% сократит время в пути для жителей Москвы и Подмосковья.

«Осторожно, Москва» пишет, что на запуске МЦД-3 обсуждалась реализация высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Власти рассчитывают, что по ней время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут.

В июне Собянин заявил, что для строительства пятого диаметра под городом пророют тоннель длиной около 20 километров. Градоначальник назвал каждый из пяти диаметров самым крупным транспортным проектом в Европе.

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