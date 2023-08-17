На нем находится 38 станций, на 14 из которых можно пересесть на метро, МЦК и пригородные направления. По официальным данным, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5–6 минут. Предполагается, что МЦД-3 до 50% сократит время в пути для жителей Москвы и Подмосковья.