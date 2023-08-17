В Москве и Подмосковье запустилась линия МЦД-3, пересадку с которой можно сделать на метро, МЦК и пригородные направления. Движение поездов запустили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин, сообщает РБК.
Предполагается, что МЦД-3 разгрузит салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро. Третий диаметр Зеленоград — Раменское длиной 85 километров соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги.
На нем находится 38 станций, на 14 из которых можно пересесть на метро, МЦК и пригородные направления. По официальным данным, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5–6 минут. Предполагается, что МЦД-3 до 50% сократит время в пути для жителей Москвы и Подмосковья.
«Осторожно, Москва» пишет, что на запуске МЦД-3 обсуждалась реализация высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Власти рассчитывают, что по ней время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут.
В июне Собянин заявил, что для строительства пятого диаметра под городом пророют тоннель длиной около 20 километров. Градоначальник назвал каждый из пяти диаметров самым крупным транспортным проектом в Европе.