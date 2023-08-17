Сгенерированные тиктоки с умершими детьми возмутили родителей жертв и экспертов

В тиктоке распространяются ролики от имени умерших или пропавших детей, которые рассказывают тревожные подробности того, что с ними случилось. Некоторые авторы видео применяют нейросети, чтобы полностью воссоздать образ ребенка, другие — чтобы привести в движение реальные фотографии детей и дать им голос.
История Джеймса Балджера
Один из героев подобных роликов — Джеймс Балджер, чье убийство потрясло Великобританию в 1993 году. Он пришел с мамой в торговый центр «Нью-Стренд» в городе Бутл, откуда его похитили десятилетние Джон Венеблс и Роберт Томпсон, которые в тот день прогуливали школу.
Венеблс и Томпсон повели двухлетнего мальчика к каналу Лидс — Ливерпуль, встретив по пути, как выяснило следствие, 38 очевидцев. Лишь двое взрослых подошли к мальчикам, чтобы спросить, чем они занимаются. Одному они ответили, что Балджер их младший брат, другому — что он потерялся и они ведут его в полицейский участок.
Около канала похитители толкнули ребенка, так что он упал и сильно поранил лицо. Затем они отвели Балджера к заброшенной железнодорожной станции, где начали бросать в него камни и кирпичи, брызнули краской в глаза и засунули в рот батарейки, которые украли из ТЦ.
После этого Венеблс ударил Джеймса найденной неподалеку стыковой накладкой, а Томпсон с силой пнул ребенка по голове. Заметив, что Джеймс не двигается, Джон и Роберт положили малыша на рельсы, чтобы это было похоже на несчастный случай. Тело уже мертвого ребенка переехал поезд.
Венеблс и Томпсон отсидели по восемь лет в тюрьме за убийство и вышли на свободу в 2001 году. После освобождения им гарантировали анонимность и выдали документы на новые имена.
В самом популярном тиктоке от лица Джеймса Балджера его сгенерированная копия говорит: «Если бы моя мама повернула направо, я мог быть жив — к сожалению, она повернула налево». Затем изображение мальчика представляется двухлетним Джеймсом Балджером и рассказывает подробности случившегося с ребенком, утверждая, что если бы его мать, выйдя из лавки мясника, повернула направо, то смогла бы найти его и предотвратить его смерть.
Реакция матери
В конце июля мать погибшего Джеймса обратилась в TikTok, чтобы видео с ее ребенком были удалены. В разговоре с Mirror она назвала подобные ролики отвратительными. По ее словам, эти тиктоки лишь усугубили ее невообразимую душевную боль, которую она испытывает после потери малыша.
«Одно дело — рассказывать историю, у меня нет проблем с этим. Все знают историю Джеймса в любом случае. Но использовать для этого лицо мертвого ребенка, который рассказывает, что с ним произошло, — это абсолютно отвратительно. Это неправильно», — добавила она.
Дениза и ее нынешний муж Стюарт Фергюсон впервые увидели тиктоки с погибшим ребенком в начале 2023 года. Стюарт рассказал Mirror, что нашел контакты одного из создателей роликов, который находился на Филиппинах, и попросил удалить их, но получил отказ. По словам Фергюсона, автор тиктоков заявил ему: «Мы не хотим никого оскорбить. Такие видео мы снимаем только для того, чтобы подобное больше не повторилось».
Позиция TikTok
В конце июля представитель TikTok сказал Би-би-си, что сервис принял меры против аккаунтов, которые размещают подобные видео, и «продолжает удалять контент такого рода по мере его обнаружения».
«Наши принципы сообщества четко указывают, что мы не разрешаем использование сгенерированных медиа, содержащих изображения детей», — отметили в TikTok.
Редактору «Афиши Daily» не удалось найти на платформе сгенерированные видео с Джеймсом Балджером. Однако фрагмент самого популярного ролика получилось обнаружить в шортс на ютубе.
Другие кейсы
Британские СМИ писали, что в тиктоке встречаются и другие ролики с изображениями погибших или пропавших детей, созданные с помощью ИИ. Журналисты нашли тиктоки с Рисом Джонсом, которого в 11-летнем возрасте по ошибке застрелил член банды в Ливерпуле, с 17-месячным Питером Коннелли, погибшим от избиений матерью и ее бойфрендом, с Мадлен МакКанн, которая в возрасте 3 лет пропала на отдыхе с родителями.
Как отмечает Mirror, некоторые из видео имели версии на испанском и французском языках. Самые популярные набирали десятки тысяч просмотров перед удалением, причем появлялись они без предупреждения о содержании. The Washington Post пишет о миллионах просмотров в ряде случаев.
На момент написания заметки редактору «Афиши Daily» удалось обнаружить в тиктоке лишь подобные ролики с Питером Коннелли — на английском и испанском языках. Остальные тиктоки с указанными выше детьми, по всей видимости, были удалены с платформы. Однако родители продолжают жаловаться на подобные видео.
При этом в тиктоке до сих пор можно найти видео со сгенерированной версией Анны Франк — одной из самых известных жертв холокоста, чей дневник смог обличить ужасы нацизма. Как сообщает The Washington Post, в одном из таких роликов Франк рекламирует детскую одежду, прежде чем перейти к обсуждению ужасов массового истребления евреев.
Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что сгенерированные изображения детей с трагической судьбой несут эмоциональный оттенок, а потому приводят к большей вовлеченности аудитории и увеличивают шанс репостов. В комментариях к подобным роликам часть отдает дань уважения юным жертвам, в том время как другие критикуют контентмейекеров за использование образов погибших детей для хайпа.
«Во многих обществах и культурах широко распространено убеждение, что к умершим следует относиться с достоинством и они имеют определенные права. Такие видео кажутся мне возможным нарушениям этого принципа по двум причинам. Во-первых, они присваивают себе личность умершего, игнорируя его вероятные пожелания. Во-вторых, они могут ущемлять достоинство родственников», — отметил исследователь коммуникаций в Оксфордском институте интернета Феликс Саймон.