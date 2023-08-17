Сгенерированные тиктоки с умершими детьми возмутили родителей жертв и экспертов

В самом популярном тиктоке от лица Джеймса Балджера его сгенерированная копия говорит: «Если бы моя мама повернула направо, я мог быть жив — к сожалению, она повернула налево». Затем изображение мальчика представляется двухлетним Джеймсом Балджером и рассказывает подробности случившегося с ребенком, утверждая, что если бы его мать, выйдя из лавки мясника, повернула направо, то смогла бы найти его и предотвратить его смерть.