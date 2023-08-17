В Подмосковье тренер по боксу избил ребенка. Из полиции его просто отпустили

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил ребенка на глазах у почти десятка других детей. Об этом пишет издание «Подъем».
Мужчина по имени Геннадий повалил подростка на землю и нанес ему более десяти ударов. Один из подростков решил помочь другу, пригрозив нападавшему игрушечным пистолетом, но это не помогло.
Проходящий мимо мужчина оттащил нападавшего от ребенка. Сестра пострадавшего рассказала, что Геннадия задержали полицейские, но после 30 минут допроса отпустили.
По словам сестры мальчика, в полиции Геннадий заявил, что подростки первые проявили агрессию, начав угрожать ему ножом, из‑за чего и начался конфликт. На основе его показаний дело якобы «перевели в отдел несовершеннолетних».
На видео, которое завирусилось в телеграм-каналах, никаких угроз ножом не видно. Будет ли продолжено какое‑либо разбирательство, неясно.
По данным телеграм-канала Mash, пострадавшему мальчику 12 лет. Родители отвезли его в травмпункт, где сняли побои, а затем отправились в полицию писать заявление (его судьба не уточняется).