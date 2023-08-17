Настя Ивлеева заставила Алену Жигалову съесть морскую свинку в своем шоу. Зрители в ярости

Зрители шоу были неприятно удивлены произошедшим. По их мнению, показанное в шоу было перебором, а на продюсеров стоит написать жалобу за жестокое обращение с домашними животными. Одним из адресатов доноса может стать глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.