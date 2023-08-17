Настя Ивлеева заставила Алену Жигалову съесть морскую свинку в своем шоу. Зрители в ярости

Журналистка Алена Жигалова попробовала вареную морскую свинку на шоу Насти Ивлеевой. Выбирая между проверкой ее переписок и необычным блюдом, она решилась на последнее.
Теперь возмущенные подписчики обвиняют авторов программы в жестоком обращении с животными и призывают писать жалобы Екатерине Мизулиной.
Создательница серии интервью «Алёна, блин» пришла в Agent Show Ивлеевой. По правилам шоу, она должна была выполнить случайные челленджи от телеведущей либо попробовать необычные, иногда отвратительные блюда.
Жигаловой попалось условие «Телефончик на базу». Ивлеева предложила Алёне отдать свой телефон, чтобы зрители могли увидеть личные переписки и удаленные фото журналистки. В противном случае она должна была съесть вареную морскую свинку.
Жигалова подняла крышку с блюда, увидела тушку свинки и мгновенно ответила: «Сожру. [показывает тушку в камеру] Она симпатичная. Телефон не дам никому». После чего разломила ее и пожевала мясо.
«Голову откусишь, прожуешь и засчитано, а то это нечестно», — потребовала Ивлеева.
«А можно я ей перегрызу шею?» — спрашивает Алёна и перекусывает шею.
«Давай. Просто ***** [нафиг] отбитая», — комментирует увиденное Ивлеева.
Зрители шоу были неприятно удивлены произошедшим. По их мнению, показанное в шоу было перебором, а на продюсеров стоит написать жалобу за жестокое обращение с домашними животными. Одним из адресатов доноса может стать глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Жигалова прокомментировала сегмент в своем телеграм-канале. Она вступилась за коллегу и напомнила, что блюда из морских свинок входят в кухни стран Южной Америки, а также США, Франции и Китая.
«А на крольчатину, которая является одним из самых диетических видов мяса, вы также реагируете? Давайте и курицу перестанем есть!» — удивляется интервьюерша.