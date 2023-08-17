Во всем Ливане отключено электричество из‑за неуплаты долгов. Больницы работают от генераторов

Во всем Ливане уже 20 часов (на момент написания заметки) нет электричества. Об этом пишет РИА «Новости».
Исполняющий обязанности премьера Наджиб Микати заявил, что проблема решится в ближайшее время. Страна погрузилась во тьму после объявления о прекращении работы единственных электростанций в Дейр-Аммаре на севере страны и в Аль-Захрани на юге из‑за неуплаты долгов.
Источник ТАСС сообщает, что оператору Primesouth было выплачено лишь 2 млн долларов из 83 млн. После этого соцсети заполнили гневные сообщения от пациентов, которым нужны устройства, работающие от электричества, а также от граждан, страдающих из‑за аномальной жары.
Подача электроэнергии остановилась в международный аэропорт в Бейруте. В настоящее время он работает на собственных генераторах. В стране также перестали работать насосные станции питьевой воды и различные объекты инфраструктуры. Больницы и критически важные объекты функционируют на дизель-генераторах.
Аналогичная ситуация возникла в Ливане в январе этого года. Тогда электроэнергией были обеспечены только основные объекты: водяные насосы, канализационная система, Международный аэропорт имени Рафика Харири, морской порт, Ливанский государственный университет и несколько госпиталей.