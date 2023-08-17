Во всем Ливане отключено электричество из‑за неуплаты долгов. Больницы работают от генераторов

Подача электроэнергии остановилась в международный аэропорт в Бейруте. В настоящее время он работает на собственных генераторах. В стране также перестали работать насосные станции питьевой воды и различные объекты инфраструктуры. Больницы и критически важные объекты функционируют на дизель-генераторах.