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«Это открытие унижает»: в Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:59

В горах Андах в Перу ученые обнаружили новый вид медно-черной змеи, ее назвали в честь актера Харрисона Форда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Форд назвал это унизительным. «Эти ученые постоянно называют животных в мою честь, но это всегда те, которыми пугают детей. Я не понимаю. Я провожу свободное время, вышивая крестиком. Я пою колыбельные своим базиликам, чтобы они не боялись ночи», — сказал он.

Однако затем Форд подчеркнул, что если говорить серьезно, то находка не может не радовать, так как это напоминание о том, как «много еще предстоит узнать о нашем диком мире». «У змеи глаза, в которых можно утонуть, и большую часть дня она проводит, загорая у лужи с грязной водой, — наверное, в начале 60-х годов мы были бы друзьями», — пошутил актер.

Ранее в честь Форда назвали муравья Pheidole harrisonfordi, который водится в основном в Гондурасе, и калифорнийского паука Calponia harrisonfordi. Актер уже много лет выступает за защиту окружающей среды и является вице-председателем организации Conservation International.

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