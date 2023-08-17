«Это открытие унижает»: в Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда

Однако затем Форд подчеркнул, что если говорить серьезно, то находка не может не радовать, так как это напоминание о том, как «много еще предстоит узнать о нашем диком мире». «У змеи глаза, в которых можно утонуть, и большую часть дня она проводит, загорая у лужи с грязной водой, — наверное, в начале 60-х годов мы были бы друзьями», — пошутил актер.