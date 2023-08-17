«Это открытие унижает»: в Перу новый вид змей назвали в честь Харрисона Форда

В горах Андах в Перу ученые обнаружили новый вид медно-черной змеи, ее назвали в честь актера Харрисона Форда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Форд назвал это унизительным. «Эти ученые постоянно называют животных в мою честь, но это всегда те, которыми пугают детей. Я не понимаю. Я провожу свободное время, вышивая крестиком. Я пою колыбельные своим базиликам, чтобы они не боялись ночи», — сказал он.
Однако затем Форд подчеркнул, что если говорить серьезно, то находка не может не радовать, так как это напоминание о том, как «много еще предстоит узнать о нашем диком мире». «У змеи глаза, в которых можно утонуть, и большую часть дня она проводит, загорая у лужи с грязной водой, — наверное, в начале 60-х годов мы были бы друзьями», — пошутил актер.
Ранее в честь Форда назвали муравья Pheidole harrisonfordi, который водится в основном в Гондурасе, и калифорнийского паука Calponia harrisonfordi. Актер уже много лет выступает за защиту окружающей среды и является вице-председателем организации Conservation International.