Синяя или красная кнопка: твиттер захватила «дилемма заключенного»

В твиттере два дня подряд бушует спор о кнопках, которые убивают людей. Вариация «дилеммы заключенного» разделила пользователей соцсетей на альтруистов и индивидуалистов.
Голосование в своем аккаунте запустил @annoyinghippy. Он спросил у подписчиков, какую бы кнопку они нажали: синяя гарантирует выживание всем, если ее выберут больше 50% человек, а красная дает шанс выжить каждому, если другая получит меньше половины голосов.
Его твит слово в слово повторяет виральный пост американки @lisatomic5, который также захватил англоговорящих пользователей. Вопрос обоих блогеров представляет собой форму «дилеммы заключенного»: проблемы из теории игр, в которой рациональным игрокам было бы выгоднее выбрать вариант с предательством конкурента, а не сотрудничества с ним. Её наиболее известный пример поставил режиссёр Кристофер Нолан в «Тёмном рыцаре», когда Джокер запер группы свободных граждан и заключенных на двух кораблях и дал им детонатор, которым каждая их них могла бы взорвать другую.
Результаты обоих тестов в соцсети показали, что большинство читателей склонны выбирать вариант, при котором в живых могут остаться все.
Сторонники синей кнопки среди аргументов в пользу такого выбора называют нежелание участвовать в массовом убийстве и низкую мотивацию выбирать красную. По мнению одного из пользователей, больше 50% голосов за этот вариант демонстрирует природную склонность людей к коллективности и взаимопомощи.
Альтруисты также представили свои доводы. По условиям теста, красная кнопка гарантирует респонденту жизнь, так что, по их мнению, именно она должна быть очевидным выбором. Журналист Максим Литаврин даже назвал формулировку теста пропагандистской, ведь делает наиболее рациональный вариант наименее привлекательным.
Формулировка вопроса действительно может сильно качнуть результаты в любую из сторон. Политик Михаил Светов* показал это своей версией теста, в которой предложил читателям делать выбор не за себя, а за своего гипотетического ребенка. В его опросе синюю кнопку нажали лишь 40% респондентов.
Обсуждения кнопок к концу дня многих утомили, и в твиттере стали появляться шутки об ошеломительном грузе этических парадоксов и невыполненных обещаниях.