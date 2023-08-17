Синяя или красная кнопка: твиттер захватила «дилемма заключенного»

Его твит слово в слово повторяет виральный пост американки @lisatomic5, который также захватил англоговорящих пользователей. Вопрос обоих блогеров представляет собой форму «дилеммы заключенного»: проблемы из теории игр, в которой рациональным игрокам было бы выгоднее выбрать вариант с предательством конкурента, а не сотрудничества с ним. Её наиболее известный пример поставил режиссёр Кристофер Нолан в «Тёмном рыцаре», когда Джокер запер группы свободных граждан и заключенных на двух кораблях и дал им детонатор, которым каждая их них могла бы взорвать другую.