В колледжах начнут готовить операторов дронов

«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5110 наименований», — рассказал чиновник на Московском урбанистическом форуме.