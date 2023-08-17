В колледжах начнут готовить операторов дронов

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что его ведомство утвердило перечень профессий, должностей и служащих, которых готовят в учреждениях среднего профессионального образования. Среди них появятся операторы дронов.
«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5110 наименований», — рассказал чиновник на Московском урбанистическом форуме.
«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — добавил он.
На той же сцене перед Кравцовым выступил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Он сказал, что из‑за «новой геополитической ситуации» властям потребуется 1 млн операторов дронов до 2030 года, цитирует его «Осторожно, новости».
Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.