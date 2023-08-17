Релиз «Барби» в цифре состоится в сентябре

В центре сюжета «Барби» — кукла, которую неожиданно начинают одолевать мысли о смертности и разочаровании. С помощью портала она попадает в Лос-Анджелес, чтобы найти истинное счастье.
Ранее топ-менеджеры крупных киносетей в России заявляли, что прокат «Барби» в стране состоится только после цифрового релиза, так как голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий.
Сейчас россияне смотрят фильм на пиратских сайтах или на серых сеансах, например, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.