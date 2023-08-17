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Релиз «Барби» в цифре состоится в сентябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:57

Официальный цифровой релиз «Барби» Греты Гервиг состоится 5 сентября. Об этом сообщает Variety.

Лента, получившая восторженные отзывы критиков, превзошла сама себя, собрав в прокате более миллиарда долларов. Фильм стал самым кассовым кинопроектом, снятым женщиной-режиссером.

В центре сюжета «Барби» — кукла, которую неожиданно начинают одолевать мысли о смертности и разочаровании. С помощью портала она попадает в Лос-Анджелес, чтобы найти истинное счастье.

Ранее топ-менеджеры крупных киносетей в России заявляли, что прокат «Барби» в стране состоится только после цифрового релиза, так как голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий.

Сейчас россияне смотрят фильм на пиратских сайтах или на серых сеансах, например, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.

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Грета Гервиг
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