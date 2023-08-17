На сопредседателя движения «Голос» завели уголовное дело. У него и его соратников прошли обыски

Он добавил, что организация планирует работать на предстоящих выборах. «Пока мы работаем по плану, мы сейчас посмотрим, конечно, что с нашими коллегами, посмотрим на те документы, которые у следствия есть, и все остальное. И тогда будем решать. Сейчас пока сложно что‑то прокомментировать, пока никаких решений об изменении планов не принято», — говорит Андрейчук.