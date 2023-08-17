На сопредседателя движения «Голос» завели уголовное дело. У него и его соратников прошли обыски

Следственный комитет возбудил дело об организации работы нежелательной организации против сопредседателя движения наблюдателей «Голос» Григория Мельконьянца. Об этом анонимный источник рассказал РИА «Новости».
По статье активисту грозит до шести лет лишения свободы.
Как узнало агентство, у Мельконьянца и 14 координаторов движения прошли обыски — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. По информации «Известий», у одного из активистов изъяли ноутбук, деньги и «нетронутый ящик старых сигнальных ракет».
«Силовики пришли за 3 недели до единого дня голосования 2023 года и за 3–4 месяца до старта президентской избирательной кампании, поэтому, конечно, обыски связаны с „Голосом“ и связаны непосредственно с выборами», — прокомментировал дело другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук для «Осторожно, новости».
Он добавил, что организация планирует работать на предстоящих выборах. «Пока мы работаем по плану, мы сейчас посмотрим, конечно, что с нашими коллегами, посмотрим на те документы, которые у следствия есть, и все остальное. И тогда будем решать. Сейчас пока сложно что‑то прокомментировать, пока никаких решений об изменении планов не принято», — говорит Андрейчук.
В России «Голос» занимался мониторингом и освещением избирательных процессов. В августе 2021 года Минюст признал движение иностранным агентом.
Статуса «нежелательной организации» у движения не было. Однако таковой Генпрокуратура признала «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами», в которую входил «Голос». Тогда же она прекратила взаимодействие с западной сетью.