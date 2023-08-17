Муж Бритни Спирс подаст на развод из‑за измены певицы

Как рассказали источники TMZ, супруги сильно поссорились из‑за слухов об измене Спирс около недели назад. По их информации, Сэм съехал из их дома и теперь живет в своем собственном. По словам одного из собеседников, «это лишь вопрос времени, когда Сэм подаст на развод».