Муж Бритни Спирс подаст на развод из‑за измены певицы

Актер и муж Бритни Спирс Сэм Асгари намерен подать на развод с певицей, узнали TMZ, Variety и Page Six. Пара провела в браке чуть больше года.
Как рассказали источники TMZ, супруги сильно поссорились из‑за слухов об измене Спирс около недели назад. По их информации, Сэм съехал из их дома и теперь живет в своем собственном. По словам одного из собеседников, «это лишь вопрос времени, когда Сэм подаст на развод».
Ранее TMZ писал, что у союза начались «сильные проблемы» и они наблюдаются уже несколько месяцев. Сэм редко ночевал дома, по нашим сведениям, а Бритни часто устраивала с ним драки с криками.
При подготовке к свадьбе, добавляет TMZ, Бритни заключила брачный контракт, который защищает ее имущество, но, по мнению одного из инсайдеров, вероятным исходом станет финансовая компенсация от певицы.
Page Six сообщает, что Асгари требует от жены больше денег, чем предусмотрено договором, в противном случае он пообещал раскрыть некую «крайне неприятную информацию». Источник издания называет его требование «шантажом» и уверяет, что он никогда не получит запрошенную сумму.
Variety уточняет, что Спирс уже наняла ведущего адвоката звезд по бракоразводным процессам Лору Вассер и продолжит работать с юристом Мэтью Розенгартом, бывшим федеральным прокурором, который вывел ее из‑под опеки и из‑под контроля отца.
Спирс и Асгари тихо поженились в июне 2022 года. При этом супруги были знакомы со времен съемок клипа «Slumber Party» в 2016 году и встречались на протяжении 5 лет, пока мужчина не сделал ей предложение в сентябре 2021 года.