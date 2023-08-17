Марк Руффало сыграет в независимом сериале о трудностях взросления

Марк Руффало («Мстители»), Лили Рейнхарт («Ривердэйл») и Купер Райфф («В ритме ча-ча-ча») сыграют в независимом сериале «Хэл и Харпер». Об этом сообщает Deadline.
Райфф не только исполнит одну из ролей, но и займется постановкой и сценарием. Несколько недель назад он заключил временное соглашение с SAG-AFTRA.
Официальных подробностей о сериале пока нет, но источники Deadline сообщают, что это будет комедийная драма. Райфф уже не раз рассказывал о «Хэле и Харпере», над которым работал много лет.
В 2020 году он говорил, что проект рассказывает о двух братьях и сестрах и отце-одиночке, который вынуждает их расти слишком быстро — настолько быстро, что 7- и 9-летних детей будут играть взрослые актеры.
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