В Стамбуле почти не осталось запаса воды из‑за засухи

В Стамбуле уровень воды в водохранилищах, снабжающих город, упал на 33,37% — это самый низкий уровень за последние 9 лет. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Воды в Стамбуле осталось на 61 день. В столичном Управлении водных ресурсов и канализации (İSKİ) заявили, что в этом году лето было чрезвычайно засушливым. По мнению экспертов, для обеспечения бесперебойного водоснабжения горожанам необходимо начать бережно использовать воду.
Согласно İSKİ, половина из десяти крупнейших водохранилищ города практически полностью обмелели. Большая часть оставшихся запасов приходится на три водохранилища: Омерли, Дарлык и Теркос.
В заявлении муниципалитета уточняется, что 70% потребления воды в быту приходится на туалет и ванну. Еще политики подчеркивают, что ремонт капающих кранов позволит предотвратить ежегодную потерю воды в размере 6 тонн.
«По возможности замените туалетные бачки на бачки меньшего объема. Сократите время пребывания в ванной комнате на 1 минуту, что позволит сэкономить в среднем 16 тонн воды в год. Не оставляйте воду включенной во время намыливания во время принятия душа. Не оставляйте кран открытым во время мытья рук и лица или бритья. Если вы моете руки с постоянно открытым краном, помните, что 75% воды расходуется впустую», — говорится в рекомендациях.
Политики также просят жителей, собирать проточную воду, не запускать стиральные и посудомоечные машины до их полной загрузки и мыть овощи и фрукты в контейнере, а не в проточной воде.
21 февраля в Венеции из‑за низких приливов и отливов пересохли знаменитые каналы города. В сложившейся ситуации эксперты винили сочетание факторов: отсутствие дождей, систему высокого давления, полнолуние и морские течения.