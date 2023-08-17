В Стамбуле почти не осталось запаса воды из‑за засухи

«По возможности замените туалетные бачки на бачки меньшего объема. Сократите время пребывания в ванной комнате на 1 минуту, что позволит сэкономить в среднем 16 тонн воды в год. Не оставляйте воду включенной во время намыливания во время принятия душа. Не оставляйте кран открытым во время мытья рук и лица или бритья. Если вы моете руки с постоянно открытым краном, помните, что 75% воды расходуется впустую», — говорится в рекомендациях.