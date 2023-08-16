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Третий сезон сериала «Американские истории ужасов» выйдет на экраны к Хэллоуину

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:58

Стала известна дата релиза третьего сезона сериала «Американские истории ужасов» — спин-оффа хита Райана Мерфи и Брэда Фэлчака «Американская история ужасов». Новые эпизоды шоу выйдут 26 октября, сообщил Collider.

В сезоне будет четыре серии. Их покажут на стриминговом сериале Hulu в специальной подборке «Huluween», приуроченной к празднованию Хэллоуина. Чему будут посвящены эпизоды сезона, не уточняется.

В первых двух сезонах «Американских историй ужасов» снялись Мэтт Бомер, Билли Лурд, Чарльз Мелтон, Белла Торн, Алисия Сильверстоун, Кайя Гербер. Какие артисты войдут в актерский состав третьего сезона, пока держится в секрете.

Известно только, что в эпизоде под названием «Солитер» («Tapeworm») появится звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Лиза Ринна.

Помимо третьего сезона «Американских историй ужасов», осенью 2023 года на экранах появится двенадцатый сезон «Американской истории ужасов». Его премьера запланирована на 20 сентября.

Сериал «Американская история ужасов» выходит с 2011 года. Каждый сезон шоу рассказывает отдельную историю, касающуюся популярных классических сюжетов из хоррор-фильмов и пугающих легенд.

Спин-офф под названием «Американские истории ужасов» появился в 2021 году. В этом шоу каждая серия посвящена отдельной истории, зачастую придуманной во время работы над основным сериалом. Первый сезон состоял из семи эпизодов, второй — из восьми.

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Райан МерфиМэтт БомерБилли ЛурдБелла ТорнАлисия СильверстоунКайя ГерберЛиза Ринна
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