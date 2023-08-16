Apple выплатит компенсацию владельцам iPhone, чьи устройства намеренно замедляли

К такому соглашению корпорация пришла с клиентами, подавшими на нее в суд. В иске пользователи гаджетов Apple заявили, что производительность смартфонов занижали после выхода линейки устройств с батареей нового поколения.
Такие обвинения выдвинули в 2017 году. В 2020 году Apple согласилась урегулировать конфликт с помощью компенсаций. В последние годы компания и клиенты спорили в суде о сумме необходимых выплат.
Теперь производителю техники предстоит заплатить от 310 до 500 млн долларов владельцам iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, которые присоединились к иску до 6 октября 2020 года.
В июле 2022 года Apple уже заключала мировое соглашение со своими клиентами на сумму в 50 млн долларов. В тот раз компании пришлось урегулировать претензии владельцев клавиатур-«бабочек» к MacBook.