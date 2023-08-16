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Международная шахматная федерация приостановила участие трансгендерных игроков в турнирах

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:08

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно запретила трансгендерным игрокам, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в турнирах для женщин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трансгендерные спортсменки не смогут выступать на соревнованиях наравне с биологическими женщинами с 21 августа и до дальнейшего уведомления. Уже полученные ими титулы при этом будут за ними сохранены.

Шахматисты, сменившие пол с женского на мужской, лишатся своих титулов. Вернуть награды трансгендерные игроки смогут, только если совершат обратный переход.

ФИДЕ разрешит трансгендерным шахматистам участвовать только в открытых турнирах. «Нет никаких ограничений на игру в открытых турнирах для человека, сменившего пол», — подчеркнули на сайте организации.

Осенью 2022 года во Всемирной шахматной олимпиаде приняла участие трансгендерная спортсменка из Канады — Морген Миллс. 37-летняя женщина вошла в состав команды своей страны спустя два года после смены пола.

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